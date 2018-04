Brasileiro marca nos acréscimos e dá empate ao Cesena no Italiano

Em situação desesperadora no Campeonato Italiano, o Cesena sabe que cada ponto pode ser importante na luta contra o rebaixamento. E o conquistado neste sábado teve como herói um brasileiro. O meia Zé Eduardo, revelado no Cruzeiro, marcou aos 48 do segundo tempo e selou o empate por 1 a 1 diante do Sassuolo, fora de casa, pela 16.ª rodada da competição.

O resultado não livra o Cesena do sufoco, uma vez que foi apenas o nono ponto somado pela equipe, na penúltima colocação, à frente somente do Parma, que tem seis. Mas a comemoração dos jogadores após o apito final e a festa que fizeram para Zé Eduardo foram dignas de quem havia conquistado um título.

É com essa animação que o time passará o ano novo e voltará a campo para pegar o Napoli no dia 6 de janeiro, em casa. Já o Sassuolo terá pela frente na próxima rodada o Milan, no mesmo dia, mas fora de casa. Com o empate deste sábado, a equipe chegou a 20 pontos, na 12.ª colocação.

Em casa e apoiado pela torcida, o Sassuolo começou bem melhor, mas só marcou o primeiro aos 30 minutos do segundo tempo, em pênalti bem batido por Zaza. No desespero, o Cesena foi para cima em busca do empate, que veio nos acréscimos. Após cruzamento da direita, Zé Eduardo subiu sozinho e desviou para a rede.