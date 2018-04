Brasileiro Nenê marca e Monaco bate PSG pelo Francês

O Paris Saint-Germain tinha a chance de empatar com o atual campeão Bordeaux e o Lyon na liderança do Campeonato Francês neste domingo. No entanto, o Monaco fez valer o fator casa e ainda contou com um gol do brasileiro Nenê, ex-Palmeiras e Santos, para vencer o time parisiense por 2 a 0. A vitória levou a equipe para a sétima posição ao fim da quinta rodada, com nove pontos.

O PSG, que tem dez pontos e caiu para a quinta colocação, queria ao menos o empate para se igualar ao terceiro colocado Montpellier e ao quarto Olympique de Marselha. Assim, segurou a igualdade fora de casa até os 41 minutos do segundo tempo, quando o sul-coreano Chu-Young Park abriu o placar. Aos 44, ainda houve tempo para Nenê marcar o seu a ampliar a vantagem dos anfitriões.

Ainda neste domingo pelo Francês, o Rennes foi outro que aproveitou a partida em casa para se aproximar dos líderes. O time venceu o vice-lanterna Saint-Étienne por 1 a 0 e também chegou a nove pontos, em sexto, logo à frente do Monaco. O Auxerre, por sua vez, conquistou sua primeira vitória na competição ao derrotar o Nice por 2 a 0, deixando a zona de rebaixamento.