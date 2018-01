Brasileiro pego por doping na Espanha O meia brasileiro Giovanella, do Celta, foi pego no exame anti-doping por uso de nandrolona na partida contra o Pontevedra, em 19 de dezembro do ano passado, pela Segunda Divisão do Campeonato Espanhol, segundo a edição deste domingo do diário espanhol ?El País?. O jogador, porém, já nega de antemão que tenha ingerido qualquer substância dopante. ?Os médicos me disseram que isso pode ter acontecido (quantidade alta de nandrolona) porque meu próprio corpo pode ter produzido. O negócio é esperar a contraprova?, afirmou Giovanella. O novo exame só pode ser realizado quando o clube receber a comunicação de que seu jogador foi reprovado, o que ainda não aconteceu.