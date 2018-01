Brasileiro perde licença na Espanha O meia Barata, do Tenerife, teve suspensa hoje a sua licença para disputar jogos pela equipe na Segunda Divisão da Espanha. A decisão partiu da Federação Espanhola de Futebol, que considerou insuficientes os documentos apresentados pelo atleta e pelo clube que comprovassem a validade de seu passaporte italiano. Punição idêntica foi aplicada aos argentinos Gustavo Bartelt, do Rayo Vallecano (Série A) e Carlos Moya, do Granada (Série B). A pena começa a partir de hoje. Os três atletas foram incluídos em um vasto grupo de estrangeiros que atuam na Espanha e que têm passado por investigações que apuram a veracidade de seus documentos europeus. Barata e Moya não conseguiram provar que seus antepassados vieram da Itália e que, portanto, seus passaportes tenham valor. Por isso, a federação retirou a permissão para que atuem no país, até que consigam reunir mais papéis ou que revertam sua situação para "extracomunitários", como são chamados os estrangeiros comuns. Barata, de 28 anos, está há duas temporadas no Tenerife e antes havia jogado no Mérida. O caso de Bartelt é um pouco diferente. O argentino tem passaporte italiano aparentemente regular. Mas, no momento em que foi feita a investigação, não apresentou todos os documentos. Isso já está sendo providenciado pelo clube e a pena pode ser revogada nos próximos dias. Bartelt jogou na Roma, antes de se transferir para o Rayo Vallecano.