Brasileiro pode assumir seleção do Vietnã O brasileiro Edson Tavares, de 44 anos, pode assumir a direção da seleção de futebol do Vietnã. Treinador tem reunião marcada para esta segunda-feira com a federação daquele país, quando poderá definir um contrato de dois anos. Em 1995, Tavares foi o primeiro estrangeiro a dirigir a seleção vietnamita. Com problemas com a federação e patrocinadores, seu trabalho durou apenas três meses. Se Tavares acertar o contrato, ele deve começar a dirigir a seleção em abril, logo após a partida do dia 31, contra o Líbano, pelas Eliminatórias para a Copa de 2006 na Alemanha.