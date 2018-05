Brasileiro que atua no futebol paraguaio é pego no antidoping O meio-campo brasileiro Inca, do Nacional do Paraguai, deu positivo em um exame antidoping na reta final do campeonato local. O jogador, que atuou no URT, de Minas Gerais, e está no futebol paraguaio desde 2002 - defendeu ainda Olímpia e Cerro Porteño - deu positivo por dexametasona, contida em um anti-inflamatório de uso Terapêutico.