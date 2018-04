Brasileiro Raffael desfalca Hertha por três semanas

Segundo nota oficial do clube, o jogador só terá condições de jogo na partida do dia 12 de setembro, contra o Mainz, pela quinta rodada do Campeonato Alemão. Assim, Raffael desfalcará o Hertha Berlin na partida contra o Werder Bremen e no confronto de volta da Liga Europa, contra o Brondby, da Dinamarca.

O Hertha Berlim, time dos brasileiros Cícero e Raffael, ocupa apenas a 13.ª colocação do Campeonato Alemão, com 3 pontos em 3 rodadas. Na Liga Europa, o clube está próximo da classificação para a fase de grupos, após vencer o Brondby por 2 a 1, fora de casa.