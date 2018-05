Brasileiro Rafinha não se reapresenta ao Schalke 04

O técnico do Schalke, vice-líder do Campeonato Alemão, recusou-se a comentar sobre possíveis sanções ao jogador. "Preciso antes descobrir o que aconteceu."

O atacante peruano Jefferson Farfán e o zagueiro brasileiro Bordon também não compareceram ao treinamento, mas ambos receberam autorização para se apresentaram com atraso após as folgas de Natal, de acordo com a imprensa alemã.

Rafinha desafiou o Schalke no ano passado quando se apresentou à seleção brasileira para a disputa dos Jogos Olímpicos de Pequim, apesar de o clube ter se recusado a liberar o jogador.

A Corte Arbitral do Esporte posteriormente decidiu a favor do clube, mas o Schalke e o jogador chegaram a um acordo que permitiu a Rafinha defender o Brasil na Olimpíada.

Jogadores sul-americanos normalmente volta para seus países nas folgas de Natal, e o atraso na reapresentação a seus clubes na Europa é um problema recorrente.