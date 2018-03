Brasileiro Roger é chamado pela Polônia para Eurocopa

O lateral-esquerdo Roger Guerreiro, ex-Corinthians e Flamengo, é um dos 26 atletas pré-convocados para defender a Polônia na Eurocopa 2008, que será realizada na Áustria e na Suíça, entre 7 e 29 de junho. Atualmente no Legia Varsóvia, o brasileiro recebeu a cidadania polonesa em abril. O técnico holandês Leo Beenhakker deve reunir-se com o pré-convocados em 19 de maio, quando começa o período de preparação para o torneio continental. Além dos treinos, a equipe disputará amistosos contra Albânia e Macedônia, antes da divulgação da lista final de atletas, em 28 de maio. Antes da estréia, a Polônia ainda jogará contra a Dinamarca, na fase final de preparação. A primeira partida dos poloneses no torneio europeu será no dia 8 de junho, contra a Alemanha, em Klagenfurt, na Áustria. A seleção está no Grupo B, ao lado dos co-anfitriões austríacos, dos alemães e da equipe croata.