Brasileiro Ronaldo rasga elogios à estrutura do Milan O atacante brasileiro Ronaldo, negociado pelo Real Madrid ao Milan em janeiro, elogiou nesta quinta-feira a estrutura do clube italiano. "O Milan é um grande clube. Fiquei muito surpreso com a grande organização, a estrutura do centro de treinamento do clube e os profissionais com quem estou em contato diariamente", afirmou. Ronaldo também se mostrou satisfeito com sua passagem pelo clube até agora: "Tento contribuir a cada jogo. Acho que estou indo bem, mas tenho de manter os pés no chão, já que ainda não estou na melhor forma física". "Venho trabalhando muito, mas não é fácil chegar às melhores condições em janeiro quando você joga regularmente há muito tempo. Mas devo dizer que estou feliz de verdade no Milan", concluiu.