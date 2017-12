Brasileiro salva Stuttgart na Alemanha Com um gol do brasileiro Cacau aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Stuttgart venceu neste domingo o Hoffenheim, da Terceira Divisão, por 4 a 3 e avançou à segunda rodada da Copa da Alemanha. No tempo regulamentar, o jogo terminou empatado por 2 a 2. Já os reservas do Bayern de Munique não tiveram dificuldades para golear por 4 a 0 o Neuruppin, da Quarta Divisão, em Berlim. Também classificaram-se neste domingo: Nuremberg, Borussia Monchengladbach, Duisburg, Maguncia e Arminia Bielefeld. A maior surpresa da primeira rodada foi a eliminação do Colônia em casa, neste sábado, para o Offenbach, da Segunda Divisão.