Brasileiro se naturaliza vietnamita e pode ser convocado

O goleiro brasileiro Fábio dos Santos se tornou o primeiro jogador estrangeiro a obter a nacionalidade vietnamita, abrindo assim as portas para defender a seleção do Vietnã, informou nesta quarta-feira a imprensa do país. O presidente vietnamita, Nguyen Minh Triet, autorizou o processo de naturalização, explicou Pham Phu Hoa, executivo-chefe do Dong Tam Long An, clube da primeira divisão que Fábio defendeu nos últimos cinco anos. Fábio dos Santos, de 27 anos, "é o melhor goleiro da liga e tem muitas possibilidades de ser convocado para a seleção nacional", acrescentou Hoa. Ele ressaltou que a nacionalização "abre o caminho para que outros estrangeiros contribuam para promover o futebol no Vietnã". Mais de 100 estrangeiros, em sua maioria africanos ou tailandeses, disputam a V-League profissional, que tem 14 clubes. A seleção vietnamita ocupa atualmente o 130º lugar no ranking da Fifa. O futebol é uma autêntica paixão no Vietnã, onde no ano passado 80% da população acompanharam a Copa do Mundo. Algumas famílias chegaram a comprar geradores elétricos para não perder nenhum jogo.