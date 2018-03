Brasileiro: Série B tem 2 jogos nesta 3ª A quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B vai ser aberta nesta terça-feira, com duas partidas, ambas com início às 20h30. Em Recife (PE), o Santa Cruz volta a brigar pela liderança diante de um adversário em crise, o Marília, que aposentou o zagueiro Vladimir para transformá-lo em técnico. No Estádio do Arruda, o Santa Cruz, após vencer o clássico contra o Náutico por 3 a 1, recebe o Marília, na condição de vice-líder, com 10 pontos. Se vencer ultrapassa o Santo André, com 12. O Marília ocupa a modesta 15ª posição, com quatro pontos e tem a estréia do ex-zagueiro Wladimir, agora o técnico Wladimir Ferreira. Aos 36 anos, ele assumiu a função após a derrota para o União Barbarense, por 3 a 0, que derrubou o técnico Roberval Davino. Em Caxias do Sul (RS), o Caxias encara o CRB. O time gaúcho é o quarto colocado, com sete prontos, e vem de uma vitória em casa, por 3 a 0, sobre o Gama. O time alagoano está em décimo, com cinco pontos, e entra motivado, uma vez que conseguiu sua primeira vitória na rodada passada, quando venceu por 1 a 0 o Vila Nova, em Goiânia.