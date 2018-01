Brasileiro só depende do Vasco A briga judicial que envolve a realização do Campeonato Brasileiro de 2001 teve um novo capítulo hoje e deve continuar pelo menos até segunda-feira, apesar de sentença favorável ao Clube dos 13 proferida pelo juiz da 47ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Celso Luiz de Matos Peres. O juiz determinou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realize a competição, a partir de quarta-feira, com o número máximo de 28 clubes, tendo como base o regulamento já estipulado. Com isso, pelo menos na teoria, o Clube do Remo, de Belém (PA), teria de se conformar em participar da segunda divisão, uma vez que a liminar obtida em seu nome pela Prefeitura de Belém foi superada pela sentença do juiz Celso Peres. A batalha dos dirigentes no ?tapetão?, no entanto, ainda não terminou. O Vasco anunciou hoje que vai entrar com novo recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) tentando garantir o direito de mudar a tabela do campeonato, na reunião do Conselho Técnico, marcada para segunda-feira, na sede da CBF. O presidente do clube, Eurico Miranda, não concorda com o fato de seu time estrear jogando em Brasília, contra o Gama. O dirigente alega que, por ser o atual campeão, o Vasco tem o direito de disputar a primeira partida no Rio. Se não tiver sucesso, a direção do clube afirma que recorrerá à Justiça comum, o que pode determinar o adiamento da competição ou inviabilizá-la. O Conselho Técnico foi convocado pela CBF, como determina a lei, mas, em seu edital, não há referência à tabela do Brasileiro. Primeira - Com relação à inclusão de novos clubes, a resolução do juiz, por ser uma sentença, prevalecerá sobre qualquer outra de âmbito nacional. O advogado do Clube dos Treze, Hélio Cavalcanti Barros, destacou que qualquer liminar obtida por Remo ou outro clube não surtirá mais efeito. ?Mesmo que um clube tenha uma sentença favorável à sua liminar dando o direito de participar do Brasileiro, prevalece a nossa, pois foi a primeira a ser concedida?, explicou. A saída para os clubes, como o Remo e o Náutico, do Recife, que tentam na Justiça participar do Brasileiro, seria a de recorrer da decisão do juiz da 47ª Vara Cível em uma ação judicial a ser impetrada no Rio. Porém, de acordo com o advogado do Clube dos 13, esse recurso levaria meses para ser julgado e ainda existiria a necessidade de o juiz do Tribunal ?entender que existem outras partes interessadas, para dar-lhes o direito de recorrer de sua sentença?. Na ação fica explícita a conivência da CBF com a atitude tomada pelo Clube dos 13, já que a entidade somente se preocupou em resguardar seu direito constitucional de regulamentar competições esportivas e se livrar do pagamento das custas do processo. Em sua sentença, o juiz César Luiz de Matos Peres deixa claro que ?a ré CBF reconheceu a procedência do pedido do autor (Clube dos 13), esclarecendo que é também sua intenção fazer prevalecer as regras invocadas pelo demandante (Clube dos 13)?, escreveu. Ele determinou que a CBF pague as custas do processo. A Agência Estado não conseguiu contato hoje com os representantes do Remo, o advogado Mário Drummond, de Brasília, o presidente do clube, José Licínio Carvalho, e o vice-presidente e procurador jurídico da Prefeitura de Belém, Luiz Neto.