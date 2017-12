Brasileiro: sucesso dos pontos corridos O primeiro turno terminou com uma confirmação da lógica, uma grande zebra e uma certeza. A lógica: o maior favorito ao título está em primeiro lugar. A zebra: dono da América encontra-se atolado na zona do rebaixamento. E a certeza: seja qual for o veredito ao final das 21 rodadas do segundo turno: a fórmula de pontos corridos é a melhor para o Brasileiro. No terceiro ano do sistema que fez a alegria de Vanderlei Luxemburgo em 2003 (com o Cruzeiro) e 2004 (com o Santos), os técnicos parecem ter aprendido que empatar não é bom negócio. Quem ganha mais, vai para as cabeças. Quem empata muito, estaciona na zona morta da tabela. Ninguém venceu mais que o Corinthians, o líder isolado. A equipe dirigida por Márcio Bittencourt ganhou 12 vezes. E está na ponta mesmo tendo perdido seis partidas. A busca pelo gol também premia o Timão. A defesa deu calafrios e sofreu 39 gols ? melhor apenas que as de Vasco Paysandu. Mas os 45 gols marcados pelo melhor ataque da competição resolveram o problema. Placares como 4 a 3, 4 a 4 ou 5 a 2 não foram raros. A média de gols em torno de três por jogo mostra um saudável gosto pelo ataque. E o fato de os artilheiros terem apenas 13 gols mostra que os times não dependem tanto de apenas um goleador. O turno que começa quarta-feira promete ainda mais emoção do que o encerrado neste domingo. A nota triste é que o torcedor de todo o Brasil não terá mais o privilégio de se deliciar com o talento de Robinho. O craque que iluminou os estádio do país por três anos e meio agora vai encantar os torcedores do Real Madrid.