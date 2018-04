Brasileiro tem tabela desmembrada e terá sábado jogos às 22h

A CBF divulgou, no final da tarde desta terça-feira, o desmembramento das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2015, com datas, horários e locais das partidas, e trouxe como principal novidade o fato de ter agendado três partidas para as 22 horas de um dos sábados desta reta inicial da competição.

O incomum horário para confrontos aos sábados se fará presente na sexta rodada, na qual chama a atenção o fato de que quatro gigantes do futebol nacional estarão em campo às 22 horas do dia 6 de junho nos confrontos São Paulo x Grêmio, no Morumbi, Atlético-PR x Vasco, na Arena da Baixada, e Joinville x Corinthians, na Arena Joinville.

Estes duelos irão ocorrer em meio ao feriado prolongado de Corpus Christhi, marcado para o dia 4 de junho, uma quinta-feira. Ao divulgar a tabela, a CBF não explicou o motivo para a marcação destes três confrontos para o incomum horário das 22 horas para um sábado, mas o certo é que os mesmos ocorrerão um pouco antes do início da Copa América, que será disputada entre 11 de junho e 4 de julho, no Chile.

Pela tabela desmembrada divulgada nesta terça-feira, três jogos abrirão o Brasileirão no dia 9 de maio, um sábado. Serão eles: Palmeiras x Atlético-MG (18h30, no Allianz Parque), Chapecoense x Coritiba (18h30, na Arena Condá) e Fluminense x Joinville (21 horas, no Maracanã).

Já para o dia 10 de maio foram agendados outros sete jogos, com quatro começando às 16 horas (São Paulo x Flamengo, no Morumbi; Cruzeiro x Corinthians, no Mané Garrincha; Atlético-PR x Internacional, na Arena da Baixada; e Sport x Figueirense, na Ilha do Retiro) e outros três às 18h30 (Vasco x Goiás, em São Januário; Grêmio x Ponte Preta, na Arena Grêmio; e Avaí x Santos, na Ressacada).

Chama a atenção também o fato de que em outros dois sábado ocorrerão dois jogos às 21 horas. Primeiro em 13 de junho, pela sétima rodada, nas partidas Vasco x Cruzeiro, em São Januário, e Sport x Joinville, na Ilha do Retiro. Em seguida, já pela oitava rodada, ocorrerão os duelos Grêmio x Palmeiras, em Porto Alegre, e Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão, ambos às 21 horas do dia 20 de junho.