Brasileiro tem um novo líder O Campeonato Brasileiro conheceu um novo líder - o sétimo diferente desde o início - neste domingo, quando foi completada sua 26ª rodada. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-PR, de virada, no Beira-Rio, e com os tropeços de Fluminense, Goiás e Santos, o Inter assumiu a ponta com 47 pontos. O ex-líder Fluminense apenas empatou com o Coritiba por 0 a 0, em Curitiba, e caiu para terceiro, com 45. O Goiás foi ao Rio de Janeiro e saiu derrotado por 3 a 1, de virada, pelo Botafogo, ficando com 44, em quarto. Já os santistas apanharam de 3 a 0 do Atlético-MG, no Mineirão, e desceram para a quinta posição, também com 44. Melhor para o Corinthians, que, sob muita chuva, venceu o Figueirense por 3 a 2, em Florianópolis, e pulou do quinto para o segundo lugar, com 46 pontos. Atrás, com 42, vem o Palmeiras, que bateu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, sábado, no Parque Antártica. Outro paulista que vem subindo é o São Paulo, que recebeu o Vasco, no Morumbi, e aplicou uma goleada por 4 a 2, com direito a um pênalti perdido e outro convertido por Rogério Ceni. O time de Paulo Autuori chegou à quarta vitória consecutiva já é o 13º, com 34 pontos. Em contraste com o trio de ferro paulista, o São Caetano perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no sábado, e ratificou sua decadência no campeonato. Agora está em 15º, com 32 pontos, apenas dois à frente da zona de rebaixamento, que tem Brasiliense, Atlético-MG, Paysandu e Figueirense.