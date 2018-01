Brasileiro terá 8 times na 2ª fase O Clube dos Treze aprovou algumas alterações no Campeonato Brasileiro deste ano, em reunião que acabou por volta das 12h15, em um hotel no centro do Rio. A principal delas: ao invés de 4 serão 8 clubes classificados para a disputa da segunda fase da competição. Outra mudança aprovada foi a realização de somente um jogo na disputa da quarta-de-final. Caso ocorra um empate no tempo normal o jogo será decidido na prorrogação; se o resultado persistir estará classificada a equipe com a melhor campanha no Brasileiro. A semifinal obedecerá o mesmo critério. A final será decidida em 2 jogos. Começou às 12h30 a reunião do Conselho Técnico da CBF, onde essas mudanças estão sendo ratificadas. Também serão discutidos os últimos detalhes para que o Campeonato Brasileiro se inicie nesta quarta-feira.