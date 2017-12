Brasileiro: todos contra o Cruzeiro A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira à noite com nove partidas. Apesar de o campeonato estar apenas no início do segundo turno, a rodada ganha importância por indicar tendências. Vitória ou derrota neste momento da competição, deve indicar quem é que tem fôlego para chegar com chances até o final. Especialmente os times que estão no bloco da frente, brigam pela vitória para evitar a arrancada do líder Cruzeiro. Isolado na liderança com 51 pontos, o time mineiro enfrenta o Coritiba em Belo Horizonte (às 20h30). Vencendo, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo dá novas indicações de que é o principal favorito ao título. Em caso de derrota, no entanto, poderá voltar a ser ameaçado pelo Santos (2º colocado, com 48) que, às 21h40, pega o Paysandu na Vila Belmiro. Também às 21h40, o São Paulo (terceiro colocado, com 47 pontos) entra em campo para enfrentar o Fortaleza, no Ceará. O Tricolor paulista precisa vencer para continuar na briga pela liderança. O Corinthians enfrenta o Vasco (21h40) no Pacaembu, e necessita urgentemente de uma vitória para continuar sonhando no campeonato. O time paulista tem 37 pontos e só mantém chances de ameaçar os líderes se ganhar três pontos hoje. O Vasco da Gama joga para evitar a crise. Com 32 pontos, o time é apenas o 16º colocado. O Flamengo também tem um jogo decisivo em casa. No Maracanã, às 20h30, enfrenta o São Caetano. O Rubro-negro é 12º (35 pontos) e o time paulista vem subindo. É sexto colocado, com 41 pontos. A rodada terá ainda Goiás x Paraná, às 20h30, no Serra Dourada, em Goiânia. No mesmo horário, o Juventude pega o Bahia, em Caxias do Sul. O Atlético-PR recebe o Figueirense na Arena da Baixada e o Vitória pega o Grêmio no Barradão. A rodada será completada na quinta-feira, com mais três partidas. O Internacional recebe o Fluminense no Beira-Rio; o Guarani enfrenta o Atlético-MG no Brinco de Ouro em Campinas e o Criciúma joga contra a Ponte Preta em casa.