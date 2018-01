Brasileiro vira técnico na Escócia Márcio Barcellos, de 40 anos, se tornou o primeiro brasileiro a assumir um time britânico, ao ser contratado para dirigir o Livingstone, da primeira divisão do Campeonato Escocês. O novo treinador da equipe ? 9ª colocada na temporada de 2002-03 ? teve experiências anteriores nas seleções brasileiras Sub-17 e Sub-20. Nos últimos três anos, trabalhava com a seleção das Ilhas Caimã. ?Estou orgulhoso por colaborar com o futebol escocês.?