Brasileiros ainda atraem europeus Os seguidos resultados negativos deixaram o futebol brasileiro em baixa. Mas nossos jogadores continuam com mercado na Europa. Sejam veteranos consagrados ou jovens com futuro promissor. A explicação é simples: são habilidosos e seus passes custam pouco. Enquanto os clubes da Espanha, Itália e Inglaterra, entre outros países, precisam investir até US$ 70 milhões para contratar um jogador europeu, ou que já esteja atuando no continente, os brasileiros são negociados até por "míseros?? US$ 2,5 milhões. Um ótimo exemplo disso é a comparação dos preços de venda dos passes do japonês Nakata e do brasileiro Dill. Enquanto Nakata, que era reserva da Roma, da Itália, foi para o Parma pela "pequena fortuna" de US$ 27 milhões, o Olympique de Marselha, da França, desembolsou apenas US$ 2,5 milhões para ter Dill, vice-artilheiro da Copa João Havelange, jogando pelo Goiás, com 20 gols. Outro exemplo: o alemão Hertha Berlim pagou apenas US$ 7 milhões para ter Marcelinho Paraíba, um dos principais responsáveis pela conquista do Grêmio na Copa do Brasil. A grande novidade do mercado de transferências, hoje, foi o retorno do tetracampeão mundial Taffarel, de 36 anos, para o Parma. O goleiro, dono do passe, deixou o Galatasaray, da Turquia, onde conquistou a Copa da Uefa de 1999. O Parma promete mais. Hoje, anunciou a proposta de US$ 25 milhões por Riquelme, do Boca Juniors, que deve substituir Amoroso, negociado com o Borussia. Outros brasileiros estão de malas prontas para o Velho Continente: o volante Eduardo Costa, de 19 anos, negociado pelo Grêmio com o Bordeaux - valor não revelado -, e Rodrigão, de 23, do Santos para o Saint-Etienne por US$ 2 milhões. O volante Marcos Paulo teve o passe emprestado pelo Cruzeiro à Udinese por US$ 150 mil, por um ano, com passe fixado em US$ 3 milhões. Antes deles, Fábio Rochemback (US$ 15 milhões) e Geovanni (US$ 18 milhões) haviam sido contratados pelo Barcelona e César (US$ 6 milhões) foi para a Lazio. Há, ainda, os retornos de Alex ao Parma e de André Luís ao Tenerife. Reviravolta - Após anunciar que venderia as ações da Lazio pertencentes à sua família e que deixaria a presidência do clube, Sergio Cragnotti decidiu continuar, em função da interferência do conselho administrativo do clube que ameaçou renunciar. Mas pode voltar a rever sua posição. A crise agravou-se no clube após o anúncio da venda dos passes de Verón e Nedved, que revoltou a torcida. Escândalo - A crise da Fiorentina parece não ter fim. Além das dívidas, cerca de US$ 80 milhões, e da ameaça de fechamento, enfrenta novo escândalo. A polícia encontrou entre 9 e 10 gramas de cocaína na casa do presidente do clube, Vittorio Cecchi Gori. Ele foi indiciado.