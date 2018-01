Brasileiros avançam na Copa da Uefa Vários jogadores brasileiros foram decisivos, nesta quinta-feira, para seus times avançarem à fase de grupos da Copa da Uefa. Na Dinamarca, o atacante Daniel Carvalho marcou duas vezes na vitória do CSKA Moscou, atual campeão, sobre o Midtjylland por 3 a 1. Também fora de casa, Brandão marcou um dos gols do triunfo do Shakhtar Donetsk (Ucrânia) sobre o Debrecen por 2 a 0 , na Hungria. Em Berlim, o meia Marcelinho Paraíba fez o seu na vitória do Hertha Berlim sobre o Apoel Nicosia, do Chipre, por 3 a 1. Na Holanda, o lateral-direito Maicom marcou o primeiro do Monaco, que fez 3 a 1 no Willem II e conseguiu a classificação. Com os jogos desta quinta, 40 equipes passaram para a fase de grupos da competição. Agora, os times serão divididos em oito grupos de cinco clubes cada, que jogarão entre si apenas uma vez. Ao final desta etapa, os três primeiros colocados de cada chave se classificam à terceira fase, quando se juntarão ao terceiro colocado de cada um dos oito grupos da Liga dos Campeões da Europa. Confira os resultados e quem se classificou (em negrito): AZ Alkmaar (Holanda) 3 x 1 Krylya Sovietov (Rússia) Domzale (Eslovênia) 1 x 0 Stuttgart (Alemanha) Midtjylland (Dinamarca) 1 x 3 CSKA Moscou (Rússia) AEK Athens (Grécia) 0 x 1 Zenit St. Petersburg (Rússia) Debrecen (Hungria) 0 x 2 Shakhtar Donetsk (Ucrânia) Sampdoria (Itália) 1 x 0 Vitória de Setúbal (Portugal) CSKA Sofia (Bulgária) 1 x 0 Bayer Leverkusen (Alemanha) Partizan Belgrado (Sérvia & Montenegro) 2 x 5 Maccabi Petah Tikva (Israel) Espanyol (Espanha) 2 x 0 Teplice (República Checa) Austria Vienna (Áustria) 2 x 1 Viking (Noruega) Malmo (Suécia) 1 x 4 Besiktas (Turquia) Lokomotiv Moscou (Rússia) 3 x 2 Brann Bergen (Noruega) Rapid Bucarest (Romênia) 1 x 0 Feyenoord (Holanda) Osasuna (Espanha) 0 x 0 Rennes (França) Siroki Brijeg (Bósnia & Herzegovina) 0 x 1 Basel (Suíça) MyPa (Finlândia) 0 x 3 Grasshoppers (Suíça) Racing Genk (Bélgica) 0 x 1 Litex Lovech (Bulgária) Metalurg Donetsk (Ucrânia) 2 x 2 PAOK Saloniki (Grécia) Steaua Bucarest (Romênia) 3 x 1 Valerenga Oslo (Noruega) Hertha Berlim (Alemanha) 3 x 1 Apoel Nicosia (Chipre) Groclin Grodzisk (Polônia) 2 x 4 Lens (França) Cork City (Irlanda) 1 x 2 Slavia Praga (República Checa) Zurich (Suíça) 2 x 1 Brondby (Dinamarca) Braga (Portugal) 1 x 1 Estrela Vermelha (Sérvia & Montenegro) Levski Sofia (Bulgária) 1 x 0 Auxerre (França) Olympique Marseille (França) 0 (4) x (1) 0 Germinal Beerschot (Bélgica) FC Copenhagen (Dinamarca) 0 x 1 Hamburgo (Alemanha) Galatasaray (Turquia) 1 x 1 Tromso (Noruega) Everton (Inglaterra) 1 x 0 Dinamo Bucarest (Romênia) Strasbourg (França) 5 x 0 Graz AK (Áustria) Sporting Lisboa (Portugal) 2 x 3 Halmstad (Suécia) Dnipro D´trovsk (Ucrânia) 5 x 1 Hibernian (Escócia) Aris Saloniki (Grécia) 0 x 0 Roma (Itália) Xanthi Skoda (Grécia) 0 x 0 Middlesbrough (Inglaterra) Willem II (Holanda) 1 x 3 Monaco (França) Heerenveen (Holanda) 5 x 0 Ostrava (República Checa) Anorthosis (Chipre) 0 x 4 Palermo (Itália) Lokomotiv Plovdiv (Bulgária) 1 x 2 Bolton Wanderers (Inglaterra) Mainz (Alemanha) 0 x 2 Sevilla (Espanha) Wisla Cracóvia (Polônia) 0 x 1 Vitória de Guimarães (Portugal)