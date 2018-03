Brasileiros brigam em treino do Borússia O lateral Evanilson e o atacante Ewerthon repetiram o que Marcos e Muñoz fizeram no Palmeiras, e trocaram agressões durante um treino coletivo do Borussia Dortmund, da Alemanha, onde jogam. A briga começou por causa de um escanteio. Os dois achavam que deveriam fazer a cobrança, até que Evanilson, irritado, agarrou no pescoço de Ewerthon e o agrediu com um tapa na orelha. O atacante reagiu e a briga só terminou com a intervenção de colegas. O técnico do Borússia, Matthias Sammer, interrompeu o treinamento e obrigou os dois se darem as mãos e fazerem pedidos mútuos de desculpas. O treinador minimizou os efeitos da briga e garantiu que nenhum dos jogadores será punido. ?No passado víamos este tipo de coisa uma vez por semana?, lembrou.