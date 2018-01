Brasileiros brilham em rodada natalina do Campeonato Turco

Enquanto uns estão de folga, outros foram aos gramados neste domingo de Natal. E, na Turquia, os brasileiros fizeram bonito na rodada do Campeonato Turco. Welliton, com passagens por Grêmio e São Paulo, e Ramon Motta, ex-Flamengo e ex-Corinthians, balançaram as redes em jogos do Kayserispor e do Antalyaspor.

Jogando em casa, o Kayserispor derrotou o Karabukspor por 2 a 0. Deniz Tueruec marcou o primeiro dos anfitriões e Welliton selou a vitória. Apesar do resultado, o Kayserispor segue ameaçado pelo rebaixamento, na 16ª colocação, dentro da zona da degola.

Também atuando diante da torcida, o Antalyaspor somou três pontos ao superar o Kasimpasa por 2 a 1. Ramon Motta marcou o gol da virada e da vitória nos acréscimos da partida. O triunfo levou o Antalyaspor ao oitavo lugar da tabela.

No duelo mais badalado da rodada, o Galatasaray goleou o Alanyaspor por 5 a 1 e se aproximou dos líderes da classificação. Os holandeses Wesley Sneijder e Nigel de Jong, vice-campeões mundiais em 2010, lideraram os anfitriões, com um gol cada.

O Galatasaray ocupa o terceiro lugar do Campeonato Turco, com 33 pontos. Dois a menos que o vice-líder Besiktas, que tem em seu elenco os brasileiros Marcelo, ex-zagueiro do Santos, Rhodolfo, Adriano (ex-Barcelona) e Anderson Talisca. A liderança da tabela pertence ao Istanbul Basaksehir, com 36 pontos. O líder tem Márcio Mossoró e Doka Madureira no grupo.