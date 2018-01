Brasileiros brilham na Copa da Uefa Os jogadores do Brasil brilharam na rodada desta terça-feira da Copa da Uefa, que teve seis jogos disputados. Uma das partidas, entre Rapid Bucareste e PSG, não chegou até o fim. O time francês ganhava por 1 a 0, com gol do brasileiro Aloísio, quando as luzes do estádio de Bucareste apagaram. O atacante Marcelinho Paraíba foi o outro brasileiro que marcou. Ele fez o gol da vitória do Hertha Berlim sobre o Westerloo por 1 a 0. Outros resultados: Roda 3 x 1 Filkir; Tirol 1 x 0 Viktoria Zizkov; Maccabi Tel-Aviv 1 x 1 Dínamo de Zagreb; Gaziantepspor 1 x 1 Hapoel Tel-Aviv.