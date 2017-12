Brasileiros brilham no Campeonato Alemão Os jogadores brasileiros foram destaque na primeira rodada do Campeonato Alemão. Robson Ponte, Lúcio, Juan, Aílton, Flávio Conceição e Amoroso marcaram gols para suas equipes nos jogos disputados neste sábado - na sexta-feira, Zé Roberto já tinha feito um para o Bayern de Munique. Em Leverkusen, o Bayer começou bem o campeonato, ao golear o Friburg por 4 a 1. O atacante Robson Ponte e os zagueiros Lúcio e Juan fizeram os gols - Neuville marcou o outro, enquanto Rita descontou - da vitória. Já o atacante Amoroso e o volante Flávio Conceição, recentemente contratado junto ao Real Madrid, garantiram o empate do Borussia Dortmund contra o Schalke 04 por 2 a 2. E o Werder Bremen, liderado pelo atacante Aílton, com dois gols - o francês Micoud marcou o outro -, derrotou o Hertha por 3 a 0. Nas outras partidas deste sábado, o Hanover ganhou por 3 a 0 do Hamburgo, o Wolfsburg derrotou o Bochum por 3 a 2 e o Munique 1860 venceu o Kaiserslautern por 1 a 0. No domingo, Hansa Rostock x Stuttgart e Borussia Monchengladbach x Colonia completam a rodada.