Brasileiros brilham no Jogo contra a Pobreza Com um show de jogadores brasileiros, a equipe dos ?Amigos de Ronaldo? venceu os ?Amigos de Zidane? por 4 a 3, no ?Jogo contra a Pobreza? organizado pela ONU, realizado na tarde desta segunda-feira no St. Jakob Park Stadium, na Basiléia, Suíça. Dos 7 gols do jogo, cinco foram marcados por brasileiros - Diego e Robinho (2) e Sávio fizeram para o time de Ronaldo e Luis Fabiano fez um dos gols no time de Zidane. Os outros dois foram marcados justamente pelo francês, que nesta segunda-feira foi eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo em 2003. Além de Zidane, um dos destaques do encontro foi o santista Robinho, que jogou muito bem e marcou duas vezes. A partida contou com alguns dos principais jogadores do futebol mundial, como Roberto Carlos, David Bekcham, Suker e Victor Baía. Vários outros brasileiros participaram da festa, como o zagueiro Aldair, o volante Vampeta e o meia Djalminha. O dinheiro arrecadado será destinado a programas contra a pobreza no mundo promovidos pela Organização das Nações Unidos. Amigos de Ronaldo: Ricardo; Salgado, Roberto Carlos, Fernando Couto, Aldair; Diego, Rivaldo, Nakata; Ronaldo, Mijatovic, Robinho. Também jogaram Pletikosa, Sávio, Smoje, Corrales, Soldado, Cacá, Zahovic, Emerson, Junior, Van der Gaag e Petrovic. Amigos de Zidane: Vítor Baía; Cruz, Contreras, Ferreira, Vampeta; Beckham, Zidane, Yakin; Eto´o, Djalminha, Suker. Também jogaram Panucci, Murat Yakin, De Pedro, Van der Sar, Palencia, Lima, Donato, Baptista, Jordi, Deco, Luis Fabiano, Daniel Hedrera.