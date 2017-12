Brasileiros colecionam títulos na Europa Os principais campeonatos europeus nem terminaram, mas nove jogadores brasileiros já garantiram o título em seus respectivos países. Dos três torneios nacionais já definidos, os brasileiros marcaram presença nos três campeões: Kaká, Dida, Cafu e Serginho no Milan, da Itália; Edu e Gilberto Silva no Arsenal, da Inglaterra; e Derlei, Deco, Carlos Alberto, Maciel, Evaldo e Bruno Moraes no Porto, de Portugal. Dos novos campeões italianos, Kaká é a maior revelação. Conquistou seu título no primeiro ano de Liga Italiana. "Eu mesmo não esperava conseguir tanta coisa assim tão rápido", disse. Na Inglaterra, são raros os clubes que possuem brasileiros - a severa imigração britânica breca muitas transações aos não-comunitários. O Arsenal, porém, tem dois: Gilberto Silva e Edu. E conquistou a Premier League com três rodadas de antecedência. Edu pode comemorar outro feito: vem ganhando a confiança do técnico Carlos Alberto Parreira - foi convocado ontem para integrar a Seleção, ao lado do colega Gilberto Silva. O meia Carlos Alberto, revelação do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2003, teve uma rápida adaptação ao futebol português. Firmou-se na equipe titular do Porto, ganhou o título nacional com duas rodadas de antecedência e está na final da Copa dos Campeões contra o Monaco. Na Copa da Uefa, certamente haverá brasileiros na final, pois o Valencia, de Ricardo Oliveira e Fábio Aurélio, faz hoje uma das semifinais contra o Villarreal, de Belletti, Sonny Anderson e Marcos Senna, no Estádio Mestalla. Na outra, o Newcastle pega o Olympique, em Marselha. Na Alemanha, o atacante Aílton, do Werder Bremen, está perto do título - são seis pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique - e é o artilheiro da Bundesliga com 26 gols, quatro a mais que o holandês Roy Makaay, do Bayern de Munique. E está a três gols do francês Thierry Henry, do Arsenal, na disputa do troféu "Chuteira de Ouro" oferecido ao goleador da Europa. No Francês, a briga está mais equilibrada. O Lyon, de Juninho Pernambucano, Edmílson, Caçapa e Élber, lidera com 70 pontos, dois à frente do Monaco, faltando quatro rodadas. Na Espanha, o Valencia abriu uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid, de Ronaldo e Roberto Carlos.