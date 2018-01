Brasileiros colocam Benfica na 2ª fase O Benfica conquistou, nesta quarta-feira, com muito suor a sua vaga para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa ao bater em casa o temível Manchester United, de sir Alex Ferguson, por 2 a 1. Numa festa brasileira, Geovanni e Beto marcaram os dois gols para os portugueses. Scholes abriu o placar para o time inglês. Ainda pelo Grupo D, o Villarreal, do argentino Riquelme e do uruguaio Forlán, venceu o Lille, da França, por 1 a 0, gol de Guayre. Com estes resultados, o Manchester perdeu a vaga na Copa da Uefa para o Lille. No Estádio da Luz lotado, o Benfica foi surpreendido pelo gol de Scholes, logo aos 6 minutos. O time português não recuou e pressionou os ingleses, que cederam a igualdade aos 16. Geovanni, num mergulho perfeito, incendiou a torcida. Antes do intervalo, Beto, aproveitando bobeira da defesa do Manchester, ampliou o marcador. O resultado seria mantido até o fim, com Luisão e Anderson impedindo as jogadas de Van Nistelrooy e Rooney. Barcelona vence - Pelo Grupo C, em Údine, o Barcelona provou que é um dos fortes candidatos ao título. Sem Ronaldinho Gaúcho e Eto?o, a equipe catalã, já classificada em 1.º no grupo, bateu a Udinese por 2 a 0, gols de Ezquerro e Iniesta. O resultado mandou o time italiano para a Copa da Uefa, já que, em Bremen (Alemanha), o Werder goleou o Panathinaikos por 5 a 1. Em Viena, pelo Grupo A, a Juve ficou em 1.º ao bater o Rapid por 3 a 1, com dois de Del Piero. O Bayern, 2.º, empatou por 1 a 1 com o Brugge, que vai à Copa da Uefa. Pelo Grupo B, Arsenal, 1.º, e Ajax, 2.º, ficaram no 0 a 0, assim como Sparta e Thun, que também garantiu vaga na Copa da Uefa.