Brasileiros comandam vitória do Real Os jogadores brasileiros tiveram papel fundamental na vitória, de virada, do Real Madrid, neste sábado, sobre o Valladolid por 3 a 1. O resultado deixou o time de Roberto Carlos e Ronaldo (autores dos gols) com a liderança provisória do Campeonato Espanhol, com 45 pontos, um a mais que a Real Sociedad, que neste domingo enfrenta em casa o Osasuna. A equipe visitante saiu na frente com um gol de Sales, mas Roberto Carlos empatou em forte cobrança de falta. Na seqüência, Ronaldo fez um golaço após chutar com efeito de fora da área, no ângulo do goleiro Bizzarri. O terceiro gol do Real foi marcado por Portillo. Ainda neste sábado jogam Deportivo La Coruña x Alavés e Barcelona x Betis.