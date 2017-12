Brasileiros confiam no hexa, diz pesquisa da CNT/Sensus Com pouco mais de duas semanas para o início da Copa do Mundo, na Alemanha, os brasileiros estão muito confiantes de que a seleção comandada por Carlos Alberto Parreira voltará para casa com o hexacampeonato mundial. 79,8% dos entrevistas na pesquisa CNT/Sensus apontaram que o time dos craques Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo ficará mais uma vez com a taça. Para se ter uma idéia da tamanha confiança do brasileiro com o título, a segunda colocada na pesquisa, a Alemanha, teve apenas 3,4% das opiniões. A Argentina ficou em terceiro lugar, com apenas 1,1%. A pesquisa, realizada pela Confederação Nacional dos Transportes/Sensus, ouviu 2 mil pessoas em 195 municípios, no período de 18 a 21 de maio. Outro ponto abordado foi a interferência de uma eventual conquista brasileira na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para 53% dos entrevistados, o título na Alemanha não iria beneficiar Lula na eleição que acontecerá em outubro. Outros 32% acham o contrário e 15,1% não souberam responder.