Brasileiros convivem com tensão Eles foram atrás da bola e de dólares, mas o destino está pregando-lhes uma peça. Por conta do agravamento da crise entre os Estados Unidos e Iraque, tornaram-se "vizinhos da guerra". São jogadores e técnicos de futebol brasileiros, atualmente trabalhando em alguns países que fazem fronteira com o Iraque. O início do conflito parece estar cada vez mais próximo, o que, naturalmente, aumenta a tensão. Leia mais no Estadão