Brasileiros dão o título ao Real Madrid Ronaldo voltou a usar neste domingo o topete que marcou seu visual na reta final da Copa de 2002. E, como no Mundial, voltou a ser o principal responsável pela conquista do título de sua equipe. Desta vez, o Real Madrid. Marcou dois gols e sofreu a falta que deu origem ao outro (feito por Roberto Carlos), na vitória por 3 a 1 sobre o Athletic de Bilbao que deu ao Real o 29º título do Campeonato Espanhol. Uma conquista especial para Ronaldo, que pela primeira vez na carreira sente o gosto de ser campeão nacional. O brasileiro terminou o campeonato como vice-artilheiro, com 23 gols (junto com Nihat, o turco do Real Sociedad) nas 32 partidas que jogou. O artilheiro foi o holandês Makaay, do Deportivo, com 29. Desses 23 gols, vários Ronaldo marcou na reta decisiva do Espanhol. Neste domingo, por exemplo, fez 1 a 0 para o Real aos 8 minutos do primeiro tempo, concluindo com um leve toque um cruzamento de Roberto Carlos. O Athletic ameaçou estragar a festa, com um gol de Alkiza, aos 35. Aí, Ronaldo apareceu de novo. Aos 45 minutos, sofreu falta na entrada da aréa. Roberto Carlos cobrou com tamanha violência que praticamente deixou sem ação o goleiro Aranzubia. O segundo tempo começou e, como o passar do tempo, os 75 mil torcedores que tomaram o Estádio Santiago Bernabeu ficaram apreensivos. Afinal, o Real Sociedad vencia o Atlético de Madrid (ao final, obteve um inútil 3 a 0) e o Bilbao pressionava. Se empatasse, seria uma tragédia. Ronaldo tratou de tranqüilizar a ?galera??. Aos 17 minutos, recebeu um passe de craque de Zidane e bateu cruzado, para fazer Real 3 a 1. O título espanhol estava garantido. Por isso, quando o ?fenômeno?? foi substituído, deixou o campo ovacionado pela torcida, apesar de ainda faltarem 6 minutos para o fim da partida. ?Estou muito feliz por ter conquistado minha primeira Liga. Estes momentos são muito emocionantes??, disse o brasileiro. O Real terminou o campeonato com 78 pontos. O Sociedad ficou em segundo com 76, o Deportivo em terceiro, com 72, e o Celta foi o quarto, com 71. Os quatro disputam a próxima Copa dos Campeões.