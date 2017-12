Brasileiros dão show no Espanhol Um trio de brasileiros brilhou na rodada deste domingo do Campeonato Espanhol. Júlio Baptista, Ricardo Oliveira e Edu marcaram nas vitórias de suas equipes e todos vêm fazendo boa temporada na Europa. Júlio Baptista, ou "La Bestia", como vem sendo chamado pelos torcedores do Sevilla, fez o único gol de sua equipe, aos 39 minutos de jogo, na vitória por 1 a 0 sobre o Espanyol. Mas no mesmo jogo, o meio-campista, ex-São Paulo, desperdiçou um pênalti, no canto direito do goleiro. A defesa foi aos 36 minutos do segundo tempo. Logo depois, o brasileiro foi substituído, mas saiu de campo aplaudido. Com essa vitória, o Sevilla assumiu a terceira colocação no Campeonato Espanhol, se beneficiando da derrota do Levante para o Betis. Agora, o time de Júlio Baptista está com 21 pontos, um atrás do vice-líder Real Madrid. Já na partida do Betis, um show brasileiro. A vitória por 2 a 1 sobre o Levante, fora de casa, teve um sotaque português. Logo aos 6 minutos de jogo, o Levante saiu na frente com Alberto Rivera, em cobrança de pênalti. Mas aos 30 Ricardo Oliveira empatou, também de pênalti. E a virada veio com o brasileiro Edu, aos 38 do segundo tempo. Outra equipe que venceu fora de casa foi o Mallorca, que bateu o Zaragoza por 1 a 0. O gol foi marcado por Luis Garcia, aos 20 minutos de jogo. O Racing Santander empatou por 1 a 1 com o Osasuna, gol de Josetxo. Para os visitantes, quem empatou foi Richard Morales. O Albacete recebeu o Getafe e houve mais um empate: 1 a 1. O time da casa fez com Miguel Buades, aos 5 minutos do segundo tempo. Mas o placar foi igualado por Gabi, aos 40 minutos da mesma etapa, quando o Albacete tinha dois jogadores a menos: Antonio Pacheco e Gaspar foram expulsos. O Atlético de Madrid não tomou conhecimento do lanterna Numancia. A equipe venceu por 2 a 0, gols de Pablo Ibanez, aos 7 minutos, e Fernando Torres, aos 23, ambos no segundo tempo. Com o resultado, o Atlético subiu para a sexta posição, com 19 pontos. A Real Sociedad levou um susto em casa contra o Athletic Bilbao. A equipe visitante abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, com Ezquerro marcando aos 40, e Urzaiz aos 44. Os jogadores da Real foram para o vestiário debaixo de vaias dos torcedores. A manifestação surtiu efeito. A equipe local voltou melhor e iniciou sua reação aos 13, depois que Nihat se aproveitou de uma jogada de Kovacevic e tocou no meio das pernas de Aranzubia. O turco também foi o autor do gol de empate, aos 23. Gabilondo marcou o terceiro da Real, aos 29. Final: 3 a 2.