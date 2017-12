Brasileiros dão tom na rodada do Espanhol Embalado pela vitória sobre o líder Barcelona na última rodada, o Betis visita o Levante esperando repetir o bom futebol apresentado em seu campo. Para isso conta com o atacante brasileiro Ricardo Oliveira, em fase de ascensão técnica. O outro time de Sevilha, o Sevilla dos brasileiros Júlio Baptista e Renato, recebe o Espanyol como favorito. Ricardo Oliveira já marcou cinco gols no Campeonato Espanhol e um na Copa do Rei. "Estou me sentindo importante aqui. Quando cheguei, fui muito bem recebido. Tenho de retribuir esse carinho com gols", disse o ex-atacante do Santos e da Portuguesa. Para ele, o Betis tem condições de subir mais na tabela. "O que não podemos é jogar uma partida bem e outra mal. Todos querem participar das competições européias, e conosco não é diferente", afirmou o atacante brasileiro. Mas o pequeno Levante, dirigido pelo alemão Bernd Schuster, faz boa campanha e só perdeu um jogo em seu campo até agora. Já o Sevilla começou bem a temporada, caiu de produção nos últimos jogos, mas tem a vantagem de atuar com o apoio de sua torcida. E bem que vai precisar dela, porque o Espanyol, em boa fase, pode complicar, apesar da ausência de dois titulares Tamudo e Maxi Rodriguez. O clássico basco Real Sociedad x Athletic Bilbao, em San Sebastian, é outro destaque dos jogos deste domingo. O Athletic não está conseguindo traduzir em resultados o bom futebol apresentado até agora. Enquanto o Real Sociedad tem sérios problemas no ataque, pouco produtivo. O Atlético de Madri vem obtendo empates em cima da hora mas no jogo deste domingo contra o Numancia a palavra de ordem é ganhar de qualquer jeito, para o time ficar na parte de cima da tabela. O visitante, que se arrasta nos últimos lugares, tem pouca esperança de conseguir um bom resultado fora de casa. Na mesma situação está o Mallorca, que vem segurando a lanterninha. Mas o Real Zaragoza está invicto em seu campo. Além disso, 16 dos 18 gols que marcou no campeonato foram diante de sua torcida. Logo, o Mallorca terá de fazer o que não fez até agora para sair com um resultado positivo. O duelo entre as equipes do Albacete e do Getafe completa a rodada.