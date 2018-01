Brasileiros dão vitória ao Borussia Com gols de dois brasileiros, Éwerthon e Amoroso, o Borussia Dortmund goleou o Cottbus por 4 a 0 - Koller marcou os outros dois -, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. A vitória fez com que a equipe permanecesse em segundo lugar e reduzisse a vantagem do líder Bayern de Munique, que só empatou por 0 a 0 com o Schalke 04 e subiu para 39 pontos, seis a mais que o vice-líder. Outro brasileiro que marcou na rodada deste sábado foi Aílton, ex-Guarani, que ajudou o Werder Bremen a ganhar por 2 a 0 do Borussia Moenchengladbach - Daun fez o outro. Com isso, ele lidera a artilharia do campeonato, com 13 gols, dois a mais que Christiansen, do Bochum. A vitória também deixou a equipe em terceiro lugar, com os mesmos 33 pontos do Borussia Dortmund. Enquanto isso, o Bayer Leverkusen continua decepcionando nesta temporada. Atual vice-campeão alemão e da Liga dos Campeões da Europa, o time dos brasileiros Lúcio, Juan e França perdeu para o Nurenberg por 2 a 0 e caiu para a 14ª posição. Mais três partidas foram disputadas neste sábado: Bochum 1 x 1 Munich 1860, Hannover 0 x 0 Bielefeld e Hansa Rostock 0 x 0 Hamburgo. Domingo, dois jogos completam a rodada: Wolfsburg x Stuttgart e Kaiserslautern x Hertha Berlim.