Brasileiros dão vitória ao Sevilla Com dois gols de Júlio Baptista e um de Renato, o Sevilla venceu, em casa, o Levante, por 3 a 0, neste domingo, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Sonny Anderson fez o gol do Villarreal no empate diante do Santander por 1 a 1, enquanto Sávio marcou um dos gols do Zaragoza na vitória por 4 a 3 contra o Albacete. Outros resultados: Mallorca 1 x 2 Malaga e Numancia 1 x 1 Getafe. Atletico de Madrid x Barcelona e Athletic Bilbao x La Coruña completam a rodada deste domingo.