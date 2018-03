Brasileiros decidem Copa da Itália O Milan começa a decidir amanhã o título da Copa da Itália. O time enfrentará a Roma fora de casa ? a partida de volta será dia 31 ? e deverá ter brasileiros em campo: Roque Júnior, Rivaldo e Serginho. Pela Roma, estarão em campo Cafu e Émerson. O técnico Carlo Ancelotti está pensando no jogo do dia 28 contra a Juventus que decidirá a Copa dos Campeões e por isso pretende poupar alguns titulares, mas garante que faz questão de ganhar a Copa da Itália. ?Não menosprezamos a final contra a Roma?, disse. Leia mais no Jornal da Tarde