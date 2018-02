Brasileiros do Barça acreditam na permanência de Gaúcho Os brasileiros Belletti e Sylvinho, companheiros de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, expressaram nesta quinta-feira sua certeza de que o astro permanecerá no clube mesmo com o interesse de equipes como o Milan. "Todos sabemos a alegria que ele trouxe e como o elenco estava antes de sua chegada. Precisamos fazer de tudo para mantê-lo", afirmou Belletti. "Ronaldinho Gaúcho e o Barcelona formam um bom casal. Ele está feliz no clube e sempre falou isso", completou o lateral-direito. Já Sylvinho lembrou que o atacante "continua sendo o melhor do mundo", afirmando que o jogador está muito feliz no clube. "Ele vive bem em Barcelona, está confortável e feliz, comprometido com o clube, a cidade e a torcida", concluiu o lateral-esquerdo.