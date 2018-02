Brasileiros do Hertha são assaltados Os jogadores brasileiros Luizão, Marcelinho Paraíba e Nenê, todos da equipe do Hertha Berlim, da Alemanha, foram vítimas de um furto nesta quinta-feira. O suposto assaltante foi apontado pelos jogadores como sendo brasileiro e proprietário de um restaurante português em Berlim, segundo informou o jornal ?BZ?. O manager do Hertha, Dieter Hoeness, confirmou, ainda segundo o diário ?BZ?, que o trio realmente foi vítima de furto. ?Conhecemos a pessoa, mas não posso declarar mais nada. Ele esteve alguns dias no clube em companhia dos próprios jogadores brasileiros?, afirmou o dirigente. O zagueiro Nenê, único a dar informações sobre o incidente, confirmou o prejuízo. De acordo com o jornal, foi levado, além de dinheiro, relógios e alianças dos jogadores.