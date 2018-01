Brasileiros do Real reclamam da torcida Os jogadores brasileiros do Real Madrid criticaram as vaias da torcida e disseram que o time ?não vai a lugar nenhum? com essa pressão. Além disso, Ronaldo, Roberto Carlos, Júlio Baptista e Robinho, em protesto pelas acusações da imprensa espanhola, prometem não dar mais entrevistas este ano. No domingo, o Real foi vaiado pela sua torcida, no Estádio Santiago Bernabéu, durante o empate com o Osasuna, por 1 a 1, pelo Campeonato Espanhol. "Não se ganha nada com essa tensão. É preciso mudar essas vaias, porque assim não vamos a lugar algum", afirmou Júlio Baptista após o jogo. Ronaldo, falando ao Canal Plus, que transmitiu a partida de domingo, disse na saída de campo que a torcida reagiu "como sempre". E que "às vezes, o Real Madrid parece que joga fora de casa". As vaias da torcida, que têm ocorrido há pelo menos três rodadas do Campeonato Espanhol, eram anteriormente para técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas, com a demissão dele no início do mês, sobrou agora para todos o time do Real. Racha - Ronaldo, Roberto Carlos, Júlio Baptista e Robinho têm sido chamados pela imprensa espanhola de "clã brasileiro" e são acusados de dividir o vestiário do Real, organizando um grupinho exclusivo. "Isso é mentira", garantiu Júlio Baptista. "Somos amigos, mas vamos todos numa mesma direção, que é o time." Mas essa divisão teria ficado clara, segundo a imprensa espanhola, no dia em que foi anunciada a demissão de Luxemburgo. De acordo com uma informação, não confirmada pelos atletas, Roberto Carlos teria chamado a atenção de alguns companheiros no vestiário do centro de treinamento do Real. Segundo a imprensa espanhola, um jogador, com a condição de anonimato, teria relatado o episódio. De acordo com ele, Roberto Carlos teria dito: "Já podem ficar contentes, conseguiram o que queriam".