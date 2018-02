Brasileiros dominam a Libertadores A Copa Libertadores, por enquanto, vem sendo dominada por clubes brasileiros ? exceção ao Boca Juniors, que lidera o Grupo 8. Os quatro representantes do País ? Corinthians, Santos, Grêmio e Paysandu ? lideram os respectivos grupos e têm grandes chances de alcançar as oitavas-de-final. Até o momento, quase todas as equipes realizaram duas partidas. Apenas nos Grupos 4 e 7 os times jogaram três vezes, assim como América de Cali, 12 de Outubro, Fênix e Cruz Azul. As 32 equipes estão divididas em oito chaves de quatro e passam à próxima fase os dois mais bem colocados de cada grupo. Leia mais no Jornal da Tarde