Brasileiros entre os melhores no Japão Três brasileiros estão na seleção do ano do futebol japonês, cuja temporada acabou hoje com a final da Copa do Imperador conquistada pelo Jubilo Iwata, que venceu o Cerezo Osaka, por 1 a 0, gol do brasileiro Rodrigo Gral. O melhor jogador da temporada foi o atacante Émerson, revelado pelo São Paulo e que se adaptou muito bem no Japão. Ele, inclusive, é cotado para defender a seleção local, desde que aceite se naturalizar. Émerson jogou nesta temporada pelo Urawa Reds. O artilheiro da temporada foi o meia baiano Uéslei, revelado pelo Bahia, com passagens pelo Guarani e Flamengo. Ele marcou 23 gols pelo Nagoya Grampos. O lateral-esquerdo Dutra, ex-Botafogo-RJ, também forma na seleção de 2003. O melhor técnico foi Takeshi Okada, campeão pelo Yokohama Marinos, que venceu os dois turnos do Campeonato Japonês. Eis a seleção do último ano no Japão: Goleiro - Nirasaki (Nagoya Grampus); Defensores - Nakazawa (Yokohama Marinos), Tsuboi (Urawa Reds) e Dutra (Yokohama Marinos); meio Campo - Endo (Gamba Osaka), Fukunishi (Júbiro Iwata), Obasawara (Kashima Antlers) e Oku (Yokohama Marinos); atacantes - Uéslei (Nagoya Grampus), Kubo (Yokohama Marinos) e Émerson (Urawa Reds).