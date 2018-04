Brasileiros esgotam ingressos para duelo das Eliminatórias

Nem a confusão registrada no primeiro dia de venda de ingressos para o jogo entre Brasil e Chile, em 9 de setembro, em Salvador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, foi suficiente para atrapalhar a comercialização das entradas para o confronto.

Na manhã desta segunda-feira, a Outplan, empresa responsável pela venda dos bilhetes, informou que todos os ingressos dirigidos a torcedores brasileiros estão esgotados, tanto nos sete pontos fixos instalados na capital baiana, quanto na internet.

Dos 27.677 ingressos colocados à venda, restam apenas cerca de 2 mil, exclusivos para chilenos que estejam na cidade. Para comprar os bilhetes restantes, os interessados devem comparecer ao Consulado do Chile em Salvador e apresentar o passaporte do país de origem.

No último domingo, a venda dos ingressos, com preços que variavam entre R$ 100 e R$ 250, foi dificultada pela chuva nos locais de comercialização e por constantes quedas no sistema de computadores, fatos que acabaram gerando confusões envolvendo torcedores.