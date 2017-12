Brasileiros evitam comentar excesso de confiança do México

Os jogadores da seleção brasileira se esquivaram de comentar o excesso de confiança mostrado pelo técnico Hugo Sánchez, da seleção mexicana, adversário da estréia do Brasil na Copa América da Venezuela. Sánchez, que viu sua equipe ser derrotada pelos Estados Unidos na final da Copa Ouro no fim de semana, afirmou que o México chega à competição sul-americana para conquistar o título. Segundo a imprensa mexicana, o ex-jogador tem se notabilizado mais pelas declarações controversas do que pelo trabalho como treinador. "Isso a gente releva e deixa fora de campo, temos é que mostrar o nosso futebol", ensinou o lateral-direito Maicon. O retrospecto recente, no entanto, é favorável à seleção mexicana. Nos últimos cinco jogos entre as duas seleções houve duas derrotas do Brasil, dois empates e apenas uma vitória da equipe pentacampeã do mundo. Nem mesmo o fato de o México, assim como o Brasil, não chegar à Venezuela com seu time principal tranqüiliza os comandados do técnico Dunga para a partida de quarta-feira. Salsido, do PSV, e a dupla do Stuttgart - atual campeão alemão -, Pardo e Osorio, preferiram tirar férias durante a Copa América, assim como as estrelas brasileiras Kaká e Ronaldinho Gaúcho. "Nosso grupo é um dos mais difíceis sem dúvida alguma. Vai ser uma briga boa. O México é uma equipe que dá trabalho. Sem dúvida é uma equipe perigosa", avaliou o lateral-esquerdo Gilberto. Além do México, Chile e Equador completam o grupo do Brasil. O volante Gilberto Silva, que participou dos últimos confrontos do Brasil contra os mexicanos, não encontra respostas para as dificuldades enfrentadas pela seleção. "Temos que ter atitude de vencedor. É difícil entender porque encontramos tanta dificuldade. Cabe a nós mudarmos essa situação", disse o capitão da equipe.