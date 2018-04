Brasileiros faltam ao treino do Barça O atacante Geovanni e o volante Fábio Rochemback faltaram ao primeiro treino do ano do Barcelona, sem permissão do clube. O meia Rivaldo também não treinou, mas havia sido autorizado a só se apresentar ao grupo nesta quarta-feira. Outro brasileiro, Fabão, que não havia se apresentado para treinar no seu clube, o Córdoba (Argentina), finalmente apareceu nesta terça-feira.