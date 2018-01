Brasileiros fazem a festa na Alemanha Os atacantes brasileiros fizeram a festa neste sábado, na abertura da 22ª rodada do Campeonato Alemão. Élber, Amoroso, Robson Ponte, Da Silva , Marcelinho Paraíba e Aílton marcaram gols. No clássico Bayern de Munique e Borussia Dortmund deu empate em 1 a 1 e os dois gols foram feitos por brasileiros. Amoroso abriu o placar para o Borussia aos 33 do segundo tempo, mas Élber empatou a partida quatro minutos depois. Com o empate, o Borussia se manteve na liderança do campeonato com 47 pontos. O ex-jogador do Guarani, Robson Ponte foi decisivo na vitória do Wolfsburgo por 2 a 1 sobre o Energie Cottbus. Fez os dois gols. O único gol do Energie foi marcado por Da Silva. O atacante Aílton, que passou pelo Inter de Porto Alegre e Guarani, também foi bem e fez o gol da vitória do Werder Bremen sobre o Kaiserslautern por 1 a 0. Marcelinho Paraíba foi o responsável direto pela vitória do Hertha Berlim por 2 a 0 sobre o Stuttgart. O brasileiro marcou os dois gols do jogo - o primeiro aos 16 e o segundo aos 36 minutos, ambos no primeiro tempo. Em outras partidas deste sábado, o Bayer Leverkusen goleou o Borussia Moenchengladbach por 5 a 0 e chegou aos 45 pontos ganhos. O Schalke também goleou: fez 4 a 0 no St Pauli e soma agora 41 pontos. Por fim, o Hansa Rostock bateu o Friburgo por 4 a 0 . A 22ª rodada do Campeonato Alemão será completada neste domingo com mais dois jogos: Nuremberg x 1860 Múnich e Hamburgo x Colonia.