Brasileiros fazem acareação na França Os jogadores brasileiros Alex e Aloisio fizeram uma acareação nesta segunda-feira, na Justiça francesa, com o ex-presidente do Saint-Etienne, Gérard Soler. Os dois atletas, que atualmente defendem o Paris Saint-Germain, são acusados de utilizar passaporte falso para jogar no último Campeonato Francês, mas apontam o dirigente da sua ex-equipe como o culpado. Segundo o advogado dos brasileiros, André Buffard, cada parte manteve a sua versão da história. ?Durante a breve acareação, cada um sustentou suas declarações anteriores. Os jogadores confirmaram que Gérard Soler era o encarregado no clube de lhes obter a dupla nacionalidade?, revelou o advogado. O dirigente, por outro lado, disse não ter participação na falsificação dos documentos. O juiz do caso, Nicolas Chareyre, prometeu dar o veredicto até o final do ano.