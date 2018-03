Brasileiros fecham acordo no Catar Os brasileiros Aílton, Dedé e Leandro passaram nesta segunda-feira 15 horas no Catar, aceitaram a proposta de defender a seleção do país nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2006, mas só assinarão na Alemanha os documentos necessários para o processo de naturalização. ?Mandaremos os contratos para eles, que os devolverão assinados. O mais importante é que chegamos a um acordo?, disse Manfred Hoener, diretor-técnico da Federação do Catar. Os três brasileiros, que jogam no futebol alemão, receberam proposta milionária e aceitaram a naturalização. A Fifa é contra esse tipo de naturalização, mas os jogadores não estão nem aí. Eles esperam poder estrear no dia 31, no jogo contra a Jordânia.