Brasileiros garantem triunfo do Lyon A três rodadas do final do Campeonato Francês, o Lyon manteve a liderança, ao derrotar, neste sábado, o Metz, por 2 a 1, de virada, no campo do adversário. Maoulida abriu o placar aos dez minutos de jogo para o Metz. Juninho Pernambucano empatou aos 23 ainda da primeira etapa. Élber, aos 31 da etapa final, garantiu a vitória do Lyon. Com este resultado, o Lyon soma 73 pontos, contra 70 do Paris Saint-Germain, que derrotou o Rennes por 1 a 0. O Monaco, que acumula 68 pontos, joga neste domingo o clássico contra o Olympique. Outros resultados deste sábado: Auxerre 1 x 1 Ajaccio, Bastia 0 x 0 Strasbourg, Guingamp 2 x 4 Le Mans, Lille 2 x 1 Bourdeaux, Montpellier 2 x 2 Nice, Sochaux 0 x 3 Lens e Toulouse 0 x 1 Nantes.